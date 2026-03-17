Esame di maturità 2026 calcolatrici ammesse nelle prove scritte | pubblicato l’elenco aggiornato NOTA
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco aggiornato delle calcolatrici elettroniche ammesse per le prove scritte dell'esame di maturità 2026. La nota, numero 78833 del 16 marzo, include i modelli consentiti per lo svolgimento delle prove. L'elenco è stato reso pubblico per informare studenti e docenti sulle attuali disposizioni riguardanti l'uso delle calcolatrici durante le prove scritte.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota n.78833 del 16 marzo, ha diffuso l'elenco aggiornato delle calcolatrici elettroniche ammesse nelle prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 20252026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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