Esame di maturità 2026 calcolatrici ammesse nelle prove scritte | pubblicato l’elenco aggiornato NOTA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco aggiornato delle calcolatrici elettroniche ammesse per le prove scritte dell'esame di maturità 2026. La nota, numero 78833 del 16 marzo, include i modelli consentiti per lo svolgimento delle prove. L'elenco è stato reso pubblico per informare studenti e docenti sulle attuali disposizioni riguardanti l'uso delle calcolatrici durante le prove scritte.