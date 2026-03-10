Esame di maturità 2026 | le prove scritte degli anni precedenti divisi per anno dal 2005

L'esame di maturità 2026 si avvicina e le prove scritte degli anni passati, dal 2005 in poi, sono già disponibili per consultazione. Questi test, suddivisi per anno, rappresentano una panoramica delle modalità e degli argomenti trattati nelle varie edizioni. La loro analisi aiuta a capire come si sono evoluti gli esami nel tempo, offrendo un quadro chiaro delle prove sostenute dagli studenti negli ultimi diciotto anni.

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nel 2026 si svolgerà secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiornato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2025, n. 164. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nuovo esame di Maturità 2026: docenti delle prove scritte faranno parte dei quattro commissari. Pillole di Question TimeNel question time del 12 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Cristina Costarelli, dirigente scolastica e...

Esami di maturità 2026: calendario ufficiale e prove d’esame pubblicate dal MIURIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto il calendario ufficiale degli esami di Stato per il liceo nel 2026, con la prima prova scritta...

Maturità 2026, svelate le materie degli scritti e dell’orale

100 giorni alla Maturità 2026, com’è nata la tradizione di festeggiare il countdown(Adnkronos) - Oggi, 10 marzo, mancano esattamente 100 giorni alla Maturità 2026. Inizia per migliaia di studenti del quinto anno delle scuole superiori il ... vicenzareport.it

10 MARZO Maturità 2026, scattano i 100 giorni: inizia il conto alla rovescia per l’Esame di StatoAl di là delle superstizioni, i 100 giorni rappresentano soprattutto un momento di condivisione e consapevolezza. statoquotidiano.it

