calendario fiscale di maggio 2026 tutte le scadenze da pagare nel corso del mese

A maggio 2026, il calendario fiscale prevede diverse scadenze che interessano imprese, professionisti e cittadini. Durante il mese, sono in programma vari pagamenti e adempimenti fiscali, con date specifiche per il versamento di imposte e contributi. Queste scadenze rappresentano un momento importante per la gestione delle pratiche fiscali di molte categorie di contribuenti.

Il mese di maggio 2026 si presenta particolarmente denso di scadenze fiscali che riguardano imprese, professionisti e contribuenti. Tra versamenti, dichiarazioni e comunicazioni, il calendario richiede attenzione per evitare sanzioni e irregolarità. Tra gli appuntamenti principali si segnalano i versamenti IVA, le ritenute dei sostituti d’imposta, i contributi previdenziali e alcune scadenze legate alla dichiarazione dei redditi. A questi si aggiungono adempimenti specifici per determinate categorie, come le imprese coinvolte nella ZES Unica o i soggetti che operano con l’estero. 4 maggio, imposta di registro sui contratti di locazione. La prima data da segnare è quella del 4 maggio 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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