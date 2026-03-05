Ilaria Sula il racconto shock di Nosr Manlapaz | L’ho sentita gridare mio figlio mi ha chiesto una valigia

Nosr Manlapaz racconta di aver sentito gridare Ilaria Sula e di aver visto suo figlio, Mark, aprire la porta della stanza quella mattina. Mark aveva il volto rosso, tremava e aveva detto di aver fame e di non aver dormito. In quel momento, il bambino ha chiesto una valigia e Ilaria Sula ha espresso preoccupazione.

Udienza a Roma per il femminicidio della studentessa di Terni. La madre di Mark Samson: “Ha usato dei fazzoletti di carta per pulire il sangue. Gli dissi ‘basta che hai levato il grosso’. A mio marito non ho detto nulla perché temevo che chiamasse la polizia” “Mark quella mattina ha aperto la porta della sua stanza, ho visto che piangeva, era tutto rosso. Tremava, diceva ‘mamma ho fame, non ho dormito’. Cercai di abbracciarlo e vidi il corpo di Ilaria steso in terra a faccia in giù, si vedevano i piedi. Ho chiesto a mio figlio ‘che cosa hai fatto?’. Lui mi ha risposto dicendo ‘Ilaria non c’è più, mi ha tradito’ e che se non fosse morta lei sarebbe morto lui”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Femminicidio Ilaria Sula, il racconto della madre di Samson: “C’era tanto sangue, ho pulito la stanza”(Adnkronos) – A un anno dalla morte di Ilaria Sula, oggi in aula è stata ascoltata la madre dell'ex fidanzato Mark Antony Samson, reo confesso del...

Leggi anche: “Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile. Ho avuto un’emorragia, durante l’operazione é andata via la luce ma mio marito Marco mi ha salvato”: il racconto di Veronica Maya

Una raccolta di contenuti su Ilaria Sula.

Temi più discussi: Femminicidio Ilaria Sula, il racconto della madre di Samson: C'era tanto sangue, ho pulito la stanza; Violenza sulle donne, alla Sapienza l'evento con Fiorella Mannoia: I segnali si vedono subito; Il bimbo caduto dal b&b è fuori pericolo: era precipitato dal balcone per salutare la sorellina; Premiate le Tesi di laurea.

Femminicidio Ilaria Sula, il racconto della madre di Mark Samson al processoQuella mattina Mark ha aperto la porta della sua stanza, ho visto che piangeva, era tutto rosso. Tremava, cercai di abbracciarlo e vidi il corpo di Ilaria steso in terra a faccia in giù, si vedevano ... tg24.sky.it

Delitto Sula, in aula il racconto della madre di SamsonLa donna ricostruisce la mattina dell’omicidio della studentessa uccisa a Roma nel 2025. Patteggiata una condanna a due anni per occultamento di cadavere ... rainews.it

Ilaria Sula, la madre di Samson: “L’ho aiutato a pulire la stanza”. #lapresse #ilariasula #cronaca Leggi la notizia : https://www.lapresse.it/cronaca/2026/03/05/ilaria-sula-la-madre-di-samson-lho-aiutato-a-pulire-la-stanza/ - facebook.com facebook