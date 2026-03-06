Un cliente ha ricevuto un pacco da Temu contenente una scacchiera ordinata online. Aprendo il pacco, ha notato dei movimenti e ha scoperto che all’interno c’era uno scorpione di circa 6 centimetri. La presenza dell’animale non ha causato punture, ma l’esperienza ha sorpreso e inquietato chi ha aperto il pacco. La scoperta ha suscitato attenzione sui social e tra gli utenti.

L’animale è sbucato dalla confezione appena aperta. L’uomo è riuscito a schiacciarlo prima che potesse pungerlo e ora annuncia un reclamo alla piattaforma di e-commerce Ha ordinato una scacchiera su Temu, una piattaforma di commercio online. E il tavoliere geometrico è arrivato ma con una sorpresa, per niente bella: dentro c’era uno scorpione vivo. L’animale, lungo circa 6 centimetri, si è messo a correre per la casa. Siamo a Spresiano, in provincia di Treviso, e Davide, il protagonista di questo fattaccio, ha raccontato tutto al Corriere della Sera: “All’inizio non mi sono accorto di nulla. Ho aperto la scatola, ho controllato che la scacchiera fosse in buone condizioni e poi, all’improvviso, ho visto muoversi qualcosa e ho capito solo dopo di che cosa si trattava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho aperto il pacco arrivato da Temu, ho visto muoversi qualcosa e poi ho capito. C’era uno scorpione di 6 cm, non mi ha punto per pura fortuna”: la storia di Davide

