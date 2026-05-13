Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di salame fegatello nostrano prodotto dall’azienda Venditti, con sede ad Avezzano. Il provvedimento è stato adottato a seguito della scoperta di possibili tracce di epatite E nel prodotto. Il richiamo coinvolge specifici lotti del salame e interessa i punti vendita in cui è stato distribuito. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui numeri dei lotti o sui tempi di disponibilità nei negozi.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo alimentare che riguarda un lotto di salame fegatello nostrano a marchio Venditti, azienda con sede ad Avezzano, in provincia de L’Aquila. Il motivo del richiamo è la possibile presenza del virus dell’epatite E all’interno del prodotto. Nell’avviso pubblicato dal Ministero della Salute viene raccomandato ai consumatori di non consumare il prodotto appartenente al lotto segnalato. Richiamato lotto di fegatello nostrano. Il salume interessato è venduto in confezioni da 200 grammi con numero di lotto PSSAF20092025, data di confezionamento 17 febbraio 2026 e termine minimo di conservazione fissato al 16 agosto 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Epatite E nel salame, scatta il richiamo al supermercato: i lotti interessati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Richiamo di riso Carnaroli Conad per cadmio oltre i limiti, i lotti interessatiLa catena di supermercati Conad ha pubblicato a un richiamo alimentare a scopo precauzionale relativo a due lotti di riso Carnaroli.

Grana Padano in pezzi richiamo dal commercio per presenza di corpi estranei: i lotti interessatiOggetto del richiamo da supermercati e negozi sono i Bastoncini di Grana Padano DOP venduti a marchio Maestri Formaggiai in vaschette preconfezionate.

Argomenti più discussi: Allerta epatite E: richiamato un lotto di salame di fegato ‘fegatello’; Richiamo di salame Venditti per presenza del virus di Epatite E, quali sono i rischi dell'infezione; Salame di fegato tolto dal mercato per contaminazione virus epatite E: lotti e prodotti interessati dal richiamo; Salame di fegato ritirato dal commercio per epatite E: allerta sicurezza alimentare e rischi microbiologici.

Richiamo di salame Venditti per presenza del virus di Epatite E, quali sono i rischi dell'infezionePubblicato avviso di richiamo per un lotto di salame Venditti a causa della presenza del virus dell'epatite E: quali sono i rischi dell'infezione. virgilio.it