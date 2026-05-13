Epatite E nel salame scatta il richiamo al supermercato | i lotti interessati

Da quifinanza.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di salame fegatello nostrano prodotto dall’azienda Venditti, con sede ad Avezzano. Il provvedimento è stato adottato a seguito della scoperta di possibili tracce di epatite E nel prodotto. Il richiamo coinvolge specifici lotti del salame e interessa i punti vendita in cui è stato distribuito. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui numeri dei lotti o sui tempi di disponibilità nei negozi.

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Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo alimentare che riguarda un lotto di salame fegatello nostrano a marchio Venditti, azienda con sede ad Avezzano, in provincia de L’Aquila. Il motivo del richiamo è la possibile presenza del virus dell’epatite E all’interno del prodotto. Nell’avviso pubblicato dal Ministero della Salute viene raccomandato ai consumatori di non consumare il prodotto appartenente al lotto segnalato. Richiamato lotto di fegatello nostrano. Il salume interessato è venduto in confezioni da 200 grammi con numero di lotto PSSAF20092025, data di confezionamento 17 febbraio 2026 e termine minimo di conservazione fissato al 16 agosto 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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