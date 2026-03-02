Grana Padano in pezzi richiamo dal commercio per presenza di corpi estranei | i lotti interessati

Un richiamo di Bastoncini di Grana Padano DOP è stato effettuato in diversi supermercati e negozi. Il prodotto, venduto sotto il marchio Maestri Formaggiai e confezionato in vaschette preconfezionate, è stato ritirato dal commercio a causa della presenza di corpi estranei. Sono stati segnalati specifici lotti interessati dal provvedimento.

