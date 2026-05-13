Enzo Lattuca eletto presidente dell’Unione delle Province italiane | Serve una revisione profonda dell' ente

Da forlitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enzo Lattuca, attuale presidente della Provincia di Forlì-Cesena e sindaco di Cesena, è stato eletto presidente dell’Unione delle Province italiane. La sua nomina è stata ufficializzata durante un’assemblea dedicata ai rappresentanti delle province italiane. Lattuca ha dichiarato che è necessaria una revisione profonda dell’ente. L’elezione avviene in un momento di cambiamenti per l’organizzazione territoriale del paese.

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Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena e sindaco di Cesena, è stato eletto alla guida dell’Upi. La nomina è avvenuta mercoledì mattina a Roma nel corso dell’Assemblea generale dell’Unione delle Province italiane.Leggi la notizia.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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