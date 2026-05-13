Enzo Lattuca eletto presidente dell’Unione delle Province italiane | Serve una revisione profonda dell' ente

Enzo Lattuca, attuale presidente della Provincia di Forlì-Cesena e sindaco di Cesena, è stato eletto presidente dell’Unione delle Province italiane. La sua nomina è stata ufficializzata durante un’assemblea dedicata ai rappresentanti delle province italiane. Lattuca ha dichiarato che è necessaria una revisione profonda dell’ente. L’elezione avviene in un momento di cambiamenti per l’organizzazione territoriale del paese.

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