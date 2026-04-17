Di Mauro | Il 29 aprile aprile verrà eletto il piccolo presidente dell’Ente Parco

Il 29 aprile è prevista l’elezione del nuovo presidente dell’Ente Parco, un ruolo che coinvolge direttamente la gestione delle aree protette. La nomina si inserisce in un processo che riguarda la tutela e la cura del territorio, con attenzione alle esigenze di chi lo abita e lo frequenta. La scelta avviene attraverso una votazione che coinvolge gli operatori e i rappresentanti delle comunità locali, in un momento importante per l’ente e l’ambiente.

L’ambiente è un patrimonio prezioso, che appartiene innanzitutto a chi lo vive e lo ama. Soprattutto ai più piccoli, alle giovani generazioni, a quelli che saranno i cittadini del futuro. Con questo spirito ho partecipato oggi ad Apricena all’insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi. Una cerimonia bellissima, che ci ha ricordato l’importanza di coltivare senso civico e amore per la nostra terra. Il prossimo 29 aprile li ospiteremo nella sede del Parco Nazionale del Gargano, dove eleggeranno il loro piccolo presidente dell’Ente. Impariamo ad ascoltare i nostri ragazzi, la loro passione, le loro idee. Rendiamoli parte dell’impegno per esaltare la forza delle bellezze e delle ricchezze del nostro meraviglioso territorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Di Mauro: “Il 29 aprile aprile verrà eletto il piccolo presidente dell’Ente Parco” Notizie correlate Comunità Montana del Taburno, Diglio eletto presidente. NdC: “Ora Ente merita serenità istituzionale”Tempo di lettura: < 1 minutoStefano Diglio, vicesindaco di Arpaia, è stato eletto presidente della Comunità montana del Taburno. Ente parco delle Madonie, Antonio Spinnato è il nuovo zoologo dell'Unesco global geoparksIl dotttore Antonio Spinnato giunge in posizione di comando dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia grazie alla disponibilità...