entro maggio i lavori in tre arterie tra cui viale serafini e della vittoria

Entro maggio sono previsti interventi di manutenzione su tre strade, tra cui Viale Serafini e Della Vittoria. A Fabriano, i lavori si concentrano su queste arterie cittadine, con interventi che sono stati annunciati da tempo e attesi dai residenti. La riparazione e la sistemazione delle strade fanno parte di un piano più ampio di interventi di manutenzione stradale in corso nella zona.

A Fabriano il piano di manutenzione stradale entra nel vivo con una serie di interventi attesi da mesi dai residenti. Entro fine maggio, secondo quanto riferiscono da Palazzo, partiranno i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza in tre arterie fondamentali: viale Serafini, via Don Minzoni e viale Della Vittoria. L’operazione, dal valore di 185mila euro, inizierà non appena Enel avrà concluso i propri passaggi tecnici nelle zone interessate. L’attenzione dell’amministrazione è rivolta anche al cuore del centro storico. Per via Cialdini è previsto un restyling profondo che coinvolge acquedotto, rete fognaria e pavimentazione in porfido, grazie a un investimento di 692mila euro in collaborazione con Viva Servizi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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