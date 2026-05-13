Entro maggio i lavori in tre arterie tra cui Viale Serafini e Della Vittoria

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro maggio sono previsti interventi di manutenzione su tre strade, tra cui Viale Serafini e Della Vittoria. A Fabriano, i lavori si concentrano su queste arterie cittadine, con interventi che sono stati annunciati da tempo e attesi dai residenti. La riparazione e la sistemazione delle strade fanno parte di un piano più ampio di interventi di manutenzione stradale in corso nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Fabriano il piano di manutenzione stradale entra nel vivo con una serie di interventi attesi da mesi dai residenti. Entro fine maggio, secondo quanto riferiscono da Palazzo, partiranno i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza in tre arterie fondamentali: viale Serafini, via Don Minzoni e viale Della Vittoria. L’operazione, dal valore di 185mila euro, inizierà non appena Enel avrà concluso i propri passaggi tecnici nelle zone interessate. L’attenzione dell’amministrazione è rivolta anche al cuore del centro storico. Per via Cialdini è previsto un restyling profondo che coinvolge acquedotto, rete fognaria e pavimentazione in porfido, grazie a un investimento di 692mila euro in collaborazione con Viva Servizi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

entro maggio i lavori in tre arterie tra cui viale serafini e della vittoria
© Ilrestodelcarlino.it - Entro maggio i lavori in tre arterie tra cui Viale Serafini e Della Vittoria
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Strade provinciali, firmato il contratto per i lavori su quattro arterie tra Grotte e Favara

Riccione, proseguono i lavori in viale Emilia. Entro la primavera la riasfaltatura completa del trattoLe operazioni di bonifica proseguiranno nelle prossime settimane muovendosi per tratti: dopo la prima fase tra la via Flaminia e viale Monte Rosa, il...

Argomenti più discussi: Entro maggio i lavori in tre arterie tra cui Viale Serafini e Della Vittoria; Manutenzione delle strade di Fabriano, si parte entro maggio; 1 Maggio, Serafini (Snals): Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese; Palazzi ex Mancini, opere di urbanizzazione in estate e i lavori ai 4 edifici proseguono. Vicino altro market non alimentare.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web