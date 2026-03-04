Riccione proseguono i lavori in viale Emilia Entro la primavera la riasfaltatura completa del tratto

A Riccione proseguono i lavori di bonifica stradale in viale Emilia, iniziati lunedì 2 marzo e ancora in corso. Entro la primavera è prevista la riasfaltatura completa del tratto interessato, che coinvolge il tratto tra alcune intersezioni principali. Le operazioni di sistemazione della strada si sono concentrate in queste settimane e continueranno nelle prossime, secondo il cronoprogramma stabilito.

Le operazioni di bonifica proseguiranno nelle prossime settimane muovendosi per tratti: dopo la prima fase tra la via Flaminia e viale Monte Rosa, il cantiere interesserà il settore successivo fino a viale Cervino I lavori di bonifica stradale in viale Emilia sono partiti lo scorso lunedì 2 marzo, come da programma. L'intervento si è reso necessario per ripristinare la sicurezza della sede stradale nel tratto compreso tra la rotatoria delle Vele (via Flaminia) e la rotatoria degli Atleti (viale Cervino), dove le radici dei pini hanno causato nel tempo danni al manto stradale. In questi primi giorni di cantiere, la ditta incaricata sta operando con l’obiettivo di minimizzare i disagi alla viabilità, cercando di procedere con gli interventi senza ricorrere alla chiusura della strada al traffico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

