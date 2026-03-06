Strade provinciali firmato il contratto per i lavori su quattro arterie tra Grotte e Favara

È stato firmato il contratto per i lavori di manutenzione su quattro strade provinciali che collegano Grotte e Favara. Gli interventi riguardano interventi di riparazione e miglioramento delle arterie, con l’obiettivo di garantire un tratto più sicuro e funzionante per gli automobilisti. I lavori sono stati programmati e sono pronti a partire nelle prossime settimane.

Interventi per oltre un milione di euro finanziati con fondi statali. I lavori dovranno essere completati entro 365 giorni dalla consegna del cantiere Nuovi interventi di manutenzione straordinaria sono in arrivo su alcune strade provinciali dell'Agrigentino. È stato firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori che riguarderanno quattro arterie di competenza del Libero Consorzio comunale di Agrigento. L'accordo è stato sottoscritto con l'impresa Omnia Progetti srl di San Giovanni Gemini, risultata aggiudicataria della gara d'appalto. Gli interventi prevedono opere di manutenzione straordinaria, la rimozione delle condizioni di pericolo e la messa in sicurezza delle strade provinciali n.