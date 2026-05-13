Enti e agenzie della Regione Toscana | i dirigenti non potranno essere prorogati Dietro front alla legge già approvata

Da firenzepost.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Toscana ha deciso di sospendere temporaneamente l’applicazione della legge 42026, approvata di recente, che avrebbe consentito la proroga di sei mesi per i dirigenti di enti e agenzie regionali. La normativa riguardava enti come Irpet, Artea, Arti, Arpat, Lamma, l’Autorità Portuale, Ente Terre Toscane e Toscana Promozione Turistica. La decisione arriva a pochi giorni dall’approvazione del provvedimento e modifica le disposizioni previste inizialmente.

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Dietro front alla legge toscana 42026, che ha previsto la proroga di sei mesi per gli incarichi di vertice di Enti e Agenzie regionali (Irpet, Artea, Arti, Arpat, Lamma, Autorità Portuale, Ente Terre Toscane e Toscana Promozione Turistica). La modifica è stata approvata dal Consiglio regionale a maggioranza, con 23 voti favorevoli, mentre in 9 non hanno partecipato al voto. I motivi dell’inversione a U sono stati spiegati dal presidente della commissione Affari istituzionali e Bilancio Vittorio Salotti (Casa riformista) che ha illustrato il provvedimento in Aula. “Da parte del ministero – ha premesso – è stato eccepito il fatto che la disciplina dei contratti è di esclusiva competenza legislativa dello Stato”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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