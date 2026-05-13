Enti e agenzie della Regione Toscana | i dirigenti non potranno essere prorogati Dietro front alla legge già approvata
La Regione Toscana ha deciso di sospendere temporaneamente l’applicazione della legge 42026, approvata di recente, che avrebbe consentito la proroga di sei mesi per i dirigenti di enti e agenzie regionali. La normativa riguardava enti come Irpet, Artea, Arti, Arpat, Lamma, l’Autorità Portuale, Ente Terre Toscane e Toscana Promozione Turistica. La decisione arriva a pochi giorni dall’approvazione del provvedimento e modifica le disposizioni previste inizialmente.
Dietro front alla legge toscana 42026, che ha previsto la proroga di sei mesi per gli incarichi di vertice di Enti e Agenzie regionali (Irpet, Artea, Arti, Arpat, Lamma, Autorità Portuale, Ente Terre Toscane e Toscana Promozione Turistica). La modifica è stata approvata dal Consiglio regionale a maggioranza, con 23 voti favorevoli, mentre in 9 non hanno partecipato al voto. I motivi dell’inversione a U sono stati spiegati dal presidente della commissione Affari istituzionali e Bilancio Vittorio Salotti (Casa riformista) che ha illustrato il provvedimento in Aula. “Da parte del ministero – ha premesso – è stato eccepito il fatto che la disciplina dei contratti è di esclusiva competenza legislativa dello Stato”.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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