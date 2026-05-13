Enrico Galiano e le gite scolastiche da incubo | genitori in incognito attacchi di animali e docenti dimenticati in autogrill
Recentemente sono emersi diversi episodi che hanno coinvolto gite scolastiche organizzate da varie scuole. Tra le situazioni segnalate ci sono genitori che si sono mossi in modo anonimo, attacchi di animali lungo il percorso e insegnanti lasciati temporaneamente da soli in autogrill. Questi eventi hanno attirato l’attenzione di studenti e famiglie, evidenziando alcune criticità legate alle uscite didattiche.
Le uscite didattiche rappresentano da sempre uno dei momenti più attesi dagli studenti, carichi di aspettative, risate e voglia di stare insieme. Qualche volta i piani saltano e lasciano spazio a imprevisti decisamente fuori dal comune. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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