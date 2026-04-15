Gite scolastiche la rivolta dei docenti | Responsabilità totale compenso zero Forse sbaglio ad accettare?

Alcuni insegnanti si trovano a dover affrontare nuove sfide legate alle gite scolastiche, spesso con responsabilità elevate e nessun compenso aggiuntivo. Dopo aver trascorso giorni a gestire situazioni impreviste come contare studenti in città straniere, intervenire durante emergenze o risolvere problemi logistici, si chiedono se valga ancora la pena continuare ad accettare questi incarichi. La questione della tutela legale e delle condizioni di lavoro sta diventando sempre più centrale in questa discussione.

Immaginate di tornare a casa dopo quattro giorni passati a contare teste in metropolitana a Barcellona, a gestire una crisi di panico in ostello alle due di notte e a negoziare con la reception perché una ragazza ha smarrito il portafoglio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Il 44% degli studenti italiani rinuncia alla partecipazione ai viaggi d’istruzione, le cosiddette gite scolastiche un tempo tanto attese, in larga parte per motivi economici. Il dato è stato sottolineato in queste ore dal Coordinamento nazionale docenti della discipl - facebook.com facebook

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