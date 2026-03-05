Alessandro De Santis è il fidanzato di Matilda De Angelis. La coppia ha reso pubblica la loro relazione due anni fa e da allora continua a condividere momenti insieme. De Santis è un cantante e la loro storia sembra procedere senza intoppi. La relazione tra i due è stata annunciata ufficialmente e si mantiene stabile nel tempo.

Sono passati due anni da quando Matilda De Angelis e il cantante Alessandro De Santis hanno ufficializzato la loro storia d’amore e oggi la relazione tra i due prosegue a gonfie vele. Il primo incontro tra Matilda De Angelis e Alessandro De Santis è avvenuto l’8 dicembre 2022, il giorno della finale di X Factor che ha visto trionfare proprio i Santi Francesi. “Ci siamo conosciuti artisticamente ognuno per conto suo e poi fisicamente alla finale di X Factor. Io lo conoscevo già prima, era già nel mio radar perché avevo visto una storia su Instagram di una cantante che li condivideva e sono andata a curiosare su questi Santi Francesi. Ho ascoltato la canzone e ho pensato ‘Pazzeschi, che voce della Madonna’” Chi è Alessandro De Santis, il fidanzato di Matilda De Angelis. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Alessandro De Santis, il fidanzato di Matilda De Angelis: “Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca”

Chi è Marco De Angelis, il fidanzato di Claudia PandolfiProduttore cinematografico e artista, Marco De Angelis è da oltre dieci anni il compagno di Claudia Pandolfi.

Nayt, chi è il rapper tra i Big a Sanremo 2026 (l’ex fidanzata è Matilda De Angelis)Nayt, il suo vero nome è William Mezzanotte, è cresciuto con la madre, da bambino si è trasferito nella Capitale mentre ha iniziato a a scrivere...

Alessandro De Santis, chi è il fidanzato di Matilda De Angelis “Un amore che aspettavo da tempo”

Tutto quello che riguarda Chi è Alessandro De Santis il fidanzato....

Temi più discussi: Anaci Prato, c'è il nuovo consiglio direttivo: Alessandro Bari confermato presidente provinciale; Chi è Nayt, il rapper romano che canta ‘Prima che’ (ed è tra i 5 più votati); Ale e Franz: Il politicamente corretto è sempre esistito, ridere è sempre difficile e in questo periodo serve anche lo svago; Lauro non c’è, Arisa inciampa e Fiorello punge: il Festival si infiamma tra assenze sospette, lapsus e frecciate in diretta.

Alessandro De Santis, lui è l’amoreMatilda De Angelis e Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi, sono una coppia dal 2022. La loro storia è nata tramite Instagram e resa pubblica nel gennaio 2023, con Matilda De Angelis che ... ilrestodelcarlino.it

Matilda De Angelis e la prima estate insieme ad Alessandro De SantisMatilda De Angelis e Alessandro De Santis dei Santi Francesi, la coppia che ha catturato l’attenzione di tutti con il loro amore, stanno trascorrendo la loro prima estate insieme in modo radioso e ... 105.net

Ha forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia, ma mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca”. Così Matilda De Angelis racconta cosa l’ha conquistata di Alessandro De Santis, e a vedere com - facebook.com facebook