L’Enoteca Italiana di Siena ha riaperto le sue porte dopo un periodo di chiusura. La riapertura viene definita da un rappresentante come un risultato importante per il territorio e per il sistema economico locale, collegato alla Camera di commercio. La notizia riguarda il ritorno di un punto di riferimento nel settore enogastronomico e turistico della zona.

"La riapertura dell’ Enoteca Italiana a Siena rappresenta un traguardo storico per il nostro territorio e per l’intero sistema economico che la Camera di commercio rappresenta". Così il presidente Massimo Guasconi all’inaugurazione dei nuovi locali alla Fortezza medicea, con l’ingresso dall’ex Campino di San Prospero direttamente collegato al bastione San Filippo. Per Guasconi, "questa non è soltanto la riapertura fisica di locali prestigiosi, ma il rilancio di un brand che parla al mondo intero della nostra cultura e del nostro “saper fare“. Il recupero del bastione San Filippo segna l’inizio di un progetto ambizioso. Il lavoro della presidente D’Aquanno è stato prezioso per restituire alla collettività uno spazio e un’istituzione, che appartiene profondamente al Dna senese".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enoteca italiana al via. Guasconi: "Il rilancio è un traguardo storico per tutto il territorio"

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