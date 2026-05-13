Eni e MSC Cruises | testato con successo il biocarburante HVO diesel di Enilive per il trasporto marittimo

Eni e MSC Cruises hanno concluso con successo un test sul biocarburante HVO diesel prodotto da Enilive. La sperimentazione ha riguardato il trasporto marittimo, coinvolgendo una nave di MSC Cruises che ha utilizzato il carburante durante le operazioni. La campagna ha avuto lo scopo di verificare le prestazioni del biocarburante in ambito marittimo, senza indicare ulteriori dettagli sui risultati o sulle implicazioni future.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Eni e MSC Cruises annunciano il completamento della campagna sperimentale relativa all’utilizzo del diesel HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) di Enilive per l’alimentazione dei motori delle navi da crociera, confermando la fattibilità tecnica dell’impiego del biocarburante in forma pura nel settore marittimo. L’iniziativa evidenzia il valore dell’HVO come vettore energetico strategico a supporto della decarbonizzazione del trasporto marittimo e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) lungo l’intero ciclo di vita, consentendo agli armatori di ridurre significativamente i costi legati alle emissioni e di rispettare gli obiettivi fissati dal regolamento FuelEU Maritime.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Eni e MSC Cruises: testato con successo il biocarburante HVO diesel di Enilive per il trasporto marittimo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Eni, tutta la flotta Itabus viaggia con il biocarburante diesel HVO di EniliveTutti i 100 mezzi della flotta di Itabus viaggiano con il diesel HVOlution di Enilive, un biocarburante al 100 per cento da materie prime rinnovabili... Diesel dagli scarti alimentari per le navi da crociera con l’accordo Eni-MscLe navi da crociera inquinano e consumano molto, ma anche in questo settore si sta inserendo la sostenibilità. Temi più discussi: Eni e MSC Crociere testano con successo l’HVO; Eni-MSC Cruises, testato con successo il biocarburante HVO sulle navi da crociera; Eni e MSC Crociere testano con successo l’uso di HVO in purezza come fuel per navi già operative; Eni e MSC Cruises, positivo il test del biocarburante per navi da crociera: riduce le emissioni dell'80%. Eni e MSC Cruises, completata campagna sperimentale con biocarburante HVO diesel di Enilive per il trasporto marittimo x.com Eni-MSC Cruises, testato con successo il biocarburante HVO sulle navi da crociera(Teleborsa) - Eni e MSC Cruises hanno annunciato il completamento della campagna sperimentale sull'utilizzo del biodiesel HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) prodotto da Enilive per l'alimentazione dei m ... finanza.repubblica.it Eni e MSC, esito positivo per il test sul biocarburante HVO nel trasporto marittimoEni e MSC Cruises annunciano il completamento della campagna sperimentale relativa all'utilizzo del diesel HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) di Enilive ... italpress.com