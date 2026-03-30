Tutti i 100 autobus della flotta di un provider di servizi di trasporto pubblico utilizzano il biocarburante diesel HVOlution di Enilive. Il carburante è prodotto interamente da materie prime rinnovabili, in conformità con la normativa europea sulle energie rinnovabili. Questa decisione riguarda l’intera flotta, senza eccezioni o soste temporanee.

Tutti i 100 mezzi della flotta di Itabus viaggiano con il diesel HVOlution di Enilive, un biocarburante al 100 per cento da materie prime rinnovabili (ai sensi della Direttiva europea sulle energie rinnovabili). Prodotto nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela prevalentemente da scarti come gli oli esausti da cucina e grassi animali, e da residui provenienti dall’industria agrolimentare, HVOlution è un olio vegetale idrogenato che può essere utilizzato da tutte le motorizzazioni diesel validate e che è disponibile in oltre 1.550 stazioni di servizio Enilive in Italia. Contribuisce alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, anche pesanti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Eni, tutta la flotta Itabus viaggia con il biocarburante diesel HVO di Enilive

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