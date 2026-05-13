English playtime per bambini passeggiate esperienziali e benessere femminile per Piazza idea

Prosegue in due piazze centrali della città il progetto “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”, un’iniziativa dell’amministrazione comunale che prevede attività rivolte a bambini e adulti. Tra le iniziative, ci sono momenti di gioco in inglese per i più piccoli, passeggiate esperienziali e attività dedicate al benessere femminile. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e animare gli spazi pubblici attraverso incontri e laboratori organizzati a partire da novembre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui