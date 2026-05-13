English playtime per bambini passeggiate esperienziali e benessere femminile per Piazza idea
Prosegue in due piazze centrali della città il progetto “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”, un’iniziativa dell’amministrazione comunale che prevede attività rivolte a bambini e adulti. Tra le iniziative, ci sono momenti di gioco in inglese per i più piccoli, passeggiate esperienziali e attività dedicate al benessere femminile. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e animare gli spazi pubblici attraverso incontri e laboratori organizzati a partire da novembre.
Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città con l’organizzazione, da novembre.🔗 Leggi su Baritoday.it
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