A Carpi è tempo di gioco tornano Playtime e la Festa dei bambini

A Carpi si torna a giocare con l’arrivo di due eventi dedicati ai bambini e alle famiglie. Sabato 9 maggio si apre la seconda edizione di “Playtime – A Carpi è tempo di giocare”, che si svolge a Palazzo dei Pio e in piazza Martiri, e prosegue fino a domenica 10 maggio. Sempre domenica, a partire dalle 16, si svolge anche la Festa dei bambini, con attività e giochi per tutte le età.

Due giorni di giochi per tutti i gusti e le passioni e per tutte le età a Palazzo dei Pio e in piazza Martiri: sabato 9 maggio prende il via, infatti, la seconda edizione di “Playtime – A Carpi è tempo di giocare” che si estende a tutta la domenica 10 maggio e, sempre domenica, dalle 16, la.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Carpi diventa una "Game City", torna Playtime tra sfide, cosplay e realtà virtualeIl gioco come divertimento ma anche come esperienza culturale, sociale e creativa. Tagliano la testa a Giorgia Meloni, spunta la ghigliottina alla festa per bambini. Il “gioco” scatena la polemica: «Collezionali tutti» – Il videoAl Carnevale popolare del parco delle Caprette di Reggio Emilia, sabato 28 febbraio, il centro sociale Casa Bettola ha allestito un gioco che ha... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torna Playtime – A Carpi è tempo di giocare; Carpi, residenti in leggero aumento: siamo 74.965; Carpi si trasforma in un grande laboratorio del gioco con 'Playtime'; Aversa, Catekest 2026: Passatempo, ecco il Video del Bans!. Torna Playtime a Carpi: due giorni di cosplay, videogiochi e carte collezionabiliCARPI. Il gioco come divertimento ma anche come esperienza culturale, sociale e creativa. Torna Playtime – A Carpi è tempo di giocare, la manifestazione dedicata al gioco per tutti i gusti e tutte l ... msn.com L’Arcobaleno che abita dentro di noi: Katia Sighinolfi presenta il primo libro a CarpiNon si tratta solo di una fiaba, ma di un distillato di trent'anni di esperienza nel settore olistico. Katia Sighinolfi, modenese di nascita e accompagnatrice emotiva per vocazione, ha saputo intrec ... temponews.it “Aimag. Il tempo delle scelte”, conferenza a Carpi sabato 9 maggio L'appuntamento è organizzato dal comitato "Aimag per il territorio"... - facebook.com facebook