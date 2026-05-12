Fuori dal fuorigioco al Foro Boario | la Uisp promuove benessere movimento e socialità con due passeggiate

Al Foro Boario si svolge l’evento “Fuori dal Fuorigioco”, promosso dalla Uisp Forlì-Cesena in collaborazione con l’associazione La Rosa dei Venti e con il patrocinio del Comune di Forlì. L’iniziativa prevede due passeggiate dedicate a promuovere il benessere, il movimento e la socialità tra i partecipanti. L’obiettivo è coinvolgere diverse fasce di pubblico in attività all’aperto che uniscono sport e convivialità.

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Prosegue il percorso di “Fuori dal Fuorigioco!”, l’iniziativa che unisce sport, benessere e comunità con il coinvolgimento di Uisp Forlì-Cesena, in collaborazione con l’associazione La Rosa dei Venti e con il patrocinio del Comune di Forlì – Assessorato alle Politiche per la Famiglia. Due.🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tra sport e cultura: al parco Foro Boario nasce il festival "Fuori dal Fuorigioco"C’è un invito che profuma di estate e di ritrovata vicinanza quello che arriva da La Rosa dei Venti. "Cestini dei rifiuti scambiati per discariche, la situazione al Foro Boario"Scrive il lettore: “Ormai i bidoncini neri sono stati presi come discariche a cielo aperto. Argomenti più discussi: Tra sport e cultura: al parco Foro Boario nasce il festival Fuori dal Fuorigioco; Calcio e inclusione: al Foro Boario scende in campo il nuovo Atletico Forlì; Arte, inclusione e comunità: ceramiche protagoniste con la mostra La bellezza è una luce nel cuore; Avis e Admo insieme contro i tumori del sangue: una serata sulla donazione del midollo osseo. Calcio e inclusione: al Foro Boario scende in campo il nuovo Atletico ForlìIl panorama sportivo forlivese si arricchisce di una realtà che promette di coniugare l’agonismo con una profonda missione sociale. Durante la presentazione del festival Fuori dal Fuorigioco, svoltasi ... forli24ore.it