Energie rinnovabili un incontro per capirne le prospettive nel Ferrarese con l' assessore regionale
Venerdì 15 alle 9.30 si svolgerà nella sala del Consiglio comunale un incontro dedicato alle fonti di energie rinnovabili e alle loro prospettive nel territorio del Ferrarese. L’evento vedrà la partecipazione di un assessore regionale e si concentrerà sull’esperienza dell’Emilia-Romagna, analizzando aspetti positivi e criticità legati allo sviluppo di queste fonti energetiche. La discussione coinvolgerà rappresentanti locali e altri esperti del settore.
Venerdì 15 con inizio alle 9.30 la sala del Consiglio comunale ospiterà l’incontro sul tema ‘Fonti energie rinnovabili, quali prospettive per il territorio? L’esperienza dell’Emilia-Romagna, i pro e i contro’. Si tratta di un seminario di formazione per giornalisti aperto alla cittadinanza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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