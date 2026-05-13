Energie rinnovabili un incontro per capirne le prospettive nel Ferrarese con l' assessore regionale

Venerdì 15 alle 9.30 si svolgerà nella sala del Consiglio comunale un incontro dedicato alle fonti di energie rinnovabili e alle loro prospettive nel territorio del Ferrarese. L’evento vedrà la partecipazione di un assessore regionale e si concentrerà sull’esperienza dell’Emilia-Romagna, analizzando aspetti positivi e criticità legati allo sviluppo di queste fonti energetiche. La discussione coinvolgerà rappresentanti locali e altri esperti del settore.

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