Politiche sociali e welfare l' incontro con l' assessore regionale Andrea Morniroli

Un gruppo consiliare del Partito Democratico presso il Consiglio Regionale della Campania ha organizzato un incontro con l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Andrea Morniroli. L’obiettivo dell’appuntamento è stato discutere di questioni legate alle vulnerabilità, alla lotta contro la povertà e al sostegno delle persone fragili. La riunione si è concentrata su temi di intervento e di politiche dedicate a queste aree.

Politiche sociali, attenzione alle vulnerabilità, contrasto alla povertà e sostegno alle fragilità, come gruppo consiliare del Partito Democratico presso il Consiglio Regionale della Campania ho promosso un incontro con l'assessore regionale alle Politiche Sociali, Andrea Morniroli, dedicato al.