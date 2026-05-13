Energia green solidarietà e rigenerazione 293 progetti di Csr

Nel corso dell'ultimo anno sono stati avviati 293 progetti di responsabilità sociale d'impresa, che coinvolgono diverse iniziative tra energia green, solidarietà e rigenerazione territoriale. Tra queste, si trovano impianti di energia pulita installati sui tetti di case popolari, ortofrutteti destinati a promuovere l’inclusione sociale e interventi di riqualificazione di ecosistemi locali. Questi progetti mirano a favorire uno sviluppo più sostenibile e solidale nelle comunità coinvolte.

(Adnkronos) – Energia pulita e condivisa che nasce dai tetti delle case popolari, ortofrutteti solidali che coltivano l’inclusione, ecosistemi rigenerati che rendono i territori più resilienti. Azioni concrete che si rivelano tasselli di un modello di Responsabilità Sociale d'Impresa (Csr) che si sta facendo strada in Italia, basato su collaborazioni strategiche capaci di generare valore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Torre Annunziata, finanziati due progetti di rigenerazione urbanaFinanziato anche il progetto per un’area verde e sportiva attrezzata in via Solferino Il Comune di Torre Annunziata ha ottenuto il finanziamento per...

Reset Energia e l’approccio green alle bollette: energia pulita ad abbonamento“La variazione positiva” - si legge nella nota stampa pubblicata dal Gruppo Terna sul proprio sito ufficiale - “conferma un andamento in ripresa...

Temi più discussi: Terzo Settore: Fratello Sole, nuove Linee guida per uso efficiente di energia e acqua; Nasce la Comunità energetica rinnovabile L’energia dei sindaci; Futuro sostenibile, il Festival che nasce dalla società civile per una nuova cultura del cambiamento; Rinnovabili e salvaguardia del paesaggio: a confronto per una transizione ecologica condivisa.

Greenpeace Italia (@Greenpeace_ITA) / Posts / X x.com

Vogliamo sapere cosa ne pensi di Secrets of Strixhaven nel nostro ultimo sondaggio! reddit

Energia green, solidarietà e rigenerazione, 293 progetti di CsrTutti i numeri delle campagne EnergyPop, Ortofrutteto Solidale Diffuso e Mosaico Verde per energia green, inclusione sociale e rigenerazione ambientale in Italia ... adnkronos.com

Pannelli fotovoltaici allo stadio per produrre energia greenPannelli fotovoltaici allo stadio Fortunati. Saranno installati sulle coperture della tribuna centrale e della curva sud e potranno produrre fino a 100 Kilowatt di energia elettrica. Energia che potrà ... laprovinciapavese.gelocal.it