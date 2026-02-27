Il Gruppo Terna ha aggiornato sulla situazione energetica, segnalando un andamento in crescita della domanda di energia elettrica iniziato a settembre 2025. In questo quadro, si inserisce anche il progetto di Reset Energia, che propone un nuovo modo di affrontare le bollette con un’offerta di energia pulita a abbonamento. La notizia evidenzia come il settore stia vivendo un periodo di cambiamenti e sviluppi.

“La variazione positiva” - si legge nella nota stampa pubblicata dal Gruppo Terna sul proprio sito ufficiale - “conferma un andamento in ripresa della domanda di energia elettrica iniziato a settembre 2025. Il fabbisogno di gennaio è stato determinato da un giorno lavorativo in meno (20 invece di 21) e da una temperatura media mensile sensibilmente inferiore a quella dello stesso periodo di un anno fa di 1,7°C”. A gennaio 2026, la produzione nazionale di energia elettrica è stata in grado di far fronte all’88,7% della domanda energetica mentre la restante parte è stata coperta dagli scambi con l’estero, ovvero le importazioni. Il dato relativo a queste ultime è particolarmente interessante: nel primo mese dell’anno hanno fatto registrare una diminuzione di circa un terzo (-33,2%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Reset Energia e l’approccio green alle bollette: energia pulita ad abbonamento

Reset Energia, l'innovazione che mette fine allo stress da bolletteBollette che arrivano con importi drasticamente diversi ogni mese, costi che oscillano senza una logica apparente, voci incomprensibili che rendono...

Energia, fari puntati sul Testo Unico italiano in vista della Giornata Internazionale dell’Energia PulitaIl 26 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dell’Energia Pulita, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per richiamare...

Temi più discussi: Reset Energia e l’approccio green alle bollette: energia pulita ad abbonamento; Rider pagati 3 euro a consegna, l'inchiesta su Deliveroo che impone il reset al food delivery italiano; Intel Stock: At $44 Reset, Can the Nvidia Lifeline Withstand Meta’s CPU Shift?; Quali rischi corriamo con il digiuno intermittente? Il metodo alimentare di tendenza non è per tutti.

Reset Energia, tecnologia e sostenibilità si integrano in un nuovo modello di fornitura luceÈ entrata in vigore il 1° luglio scorso la ‘nuova’ bolletta dell’energia elettrica; il documento, secondo quanto disposto dall’apposita delibera dell’ARERA (315/2024/R/com), sarà più chiara e ... ilfattoquotidiano.it

Reset Energia propone un’offerta che unisce sostenibilità e convenienzaAttualmente c’è un forte divario tra il modo in cui gli italiani vivono l'energia elettrica e le offerte del settore. Da un lato, infatti, cresce la sensibilità verso l'ambiente e la sostenibilità, ... firenzetoday.it

Reset Energia. Cafe Relaxing Music · Sweet Croissant. Lo sapevi - facebook.com facebook