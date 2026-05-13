energia green e clima il piano di chianciano

Il comune di Chianciano Terme ha annunciato un piano per la sostenibilità ambientale con obiettivi ambiziosi per il 2030. L’amministrazione punta a ridurre del 45% le emissioni di CO2 sul territorio e di oltre il 60% quelle generate dalle attività comunali. L’iniziativa fa parte di una strategia più ampia per promuovere l’uso di energia verde e affrontare le questioni legate al clima.

L’amministrazione comunale di Chianciano Terme accelera sul fronte della sostenibilità ambientale e lancia la sfida del 2030: ridurre del 45% le emissioni territoriali di Co2 e di oltre il 60% quelle direttamente attribuibili alle attività comunali. La Giunta guidata dalla sindaca Grazia Torelli ha infatti adottato il nuovo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (Paesc), il documento strategico che definisce le politiche energetiche e ambientali del Comune per i prossimi anni, in linea con gli obiettivi europei del "Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia". Il Paesc comprende complessivamente 52 azioni. Tra le 27 azioni...🔗 Leggi su Lanazione.it

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