Energia blues desertico e post-folk che nasce dall' anima | Phill Reynolds torna al PunkFunk

Sabato 16 maggio, alle 22:30, si terrà a Palermo un concerto di Phill Reynolds presso gli spazi di via Napoli 810. Il musicista proporrà un mix di generi che include folk contemporaneo, blues desertico e sonorità post-folk, creando un'atmosfera intensa e coinvolgente. L’evento rappresenta un ritorno del artista alla scena locale, dopo una serie di esibizioni che hanno attirato l’attenzione per il suo stile unico.

Phill Reynolds torna al PunkFunk di Palermo. L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio, alle 22:30, negli spazi di via Napoli 810, per una nuova immersione nel suo universo sonoro fatto di folk contemporaneo, blues polveroso e tensione emotiva.Dietro il nome Phill Reynolds si muove Silva.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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