Un artista noto per il suo stile eclettico ha portato sul palco un concerto che ha mescolato energia e interpretazioni autentiche di brani blues. La performance ha mostrato come questo genere musicale possa essere un mezzo per esprimere emozioni profonde e radicate in una tradizione che attraversa decenni. L’artista ha alternato momenti di pura intensità a passaggi più riflessivi, catturando l’attenzione del pubblico presente.

RoLin Zoo: quando il blues diventa linguaggio dell’anima tra esperienza, libertà e alto profilo musicale. Il blues come scelta identitaria. Nel panorama blues contemporaneo italiano, RoLin Zoo si colloca come una delle realtà più autentiche e consapevoli, un progetto che nasce dall’esperienza profonda dei suoi protagonisti e da una visione musicale coerente, viscerale, priva di compromessi e di elevatissimo valore culturale. Il progetto prende forma dall’incontro umano e artistico tra Lina Sorrentino e Robert James, due percorsi distinti ma uniti da una medesima esigenza: esprimere il blues come linguaggio totale, capace di dare voce all’anima senza filtri.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - RoLin Zoo, il blues come anima viva tra energia e identità

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