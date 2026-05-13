Ieri si è svolta la riunione degli azionisti di Enel, una delle principali aziende energetiche italiane. Durante l'incontro, è stato approvato un aumento del 4% della cedola e un programma di riacquisto di azioni (buyback) da 1,5 miliardi di euro. La società, ancora parzialmente detenuta dallo Stato, ha comunicato le decisioni prese nel corso della riunione.

Si è tenuta ieri, 12 maggio, la riunione degli azionisti di Enel, tra le principali aziende energetiche italiane ed ex monopolista di Stato, tuttora partecipata al 23,6% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’assemblea ha deciso per una cedola di 0,49 euro per azione, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno. L’azienda ha anche deciso di avviare un’operazione di buyback, quindi di acquisto di azioni proprie, programmando di spendere circa 1,5 miliardi di euro. L’assemblea degli azionisti ha anche approvato la nomina del consiglio di amministrazione, mentre Flavio Cattaneo sarà riconfermato nel ruolo di amministratore delegato. La cedola di Enel a 0,49 euro ad azione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Enel, cedola in aumento del 4% e buyback da 1,5 miliardi approvato: la strategia

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