Eni | parte il buyback da 2,8 miliardi per il piano di incentivi

Una società energetica ha avviato un programma di riacquisto di azioni proprie per un valore iniziale di 2,8 miliardi di euro, con l’obiettivo di sostenere il prezzo delle azioni e favorire il piano di incentivi ai dipendenti. In futuro, il budget destinato al buyback potrebbe aumentare fino a 4 miliardi di euro. Restano aperte le domande su come queste operazioni influiranno sul valore delle azioni e sull’andamento del titolo.

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? Domande chiave Come influirà il nuovo piano di incentivi sul valore del titolo?. Perché il budget per il buyback potrebbe salire a 4 miliardi?. Quali nuovi consiglieri entreranno nel consiglio di amministrazione di Eni?. Come reagirà il mercato petrolifero alle tensioni tra USA e Iran?.? In Breve Budget buyback da 2,8 miliardi potenzialmente estendibile a 4 miliardi di euro.. Acquisto di 5,1 milioni di titoli per alimentare piano incentivi 2026-2028.. Ingresso di Giuseppe Frascà e Mario Bortoli nel CdA di Weltix.. Tensioni USA-Iran influenzano calo prezzi petrolio WTI sul mercato Nymex..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eni: parte il buyback da 2,8 miliardi per il piano di incentivi Notizie correlate Eni, buyback incrementato di circa 90% a 2,8 miliardiEni rivede al rialzo il piano di riacquisto delle azioni proprie che è incrementato di circa il 90% a 2,8 miliardi di euro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Eni, col quinto mandato di Descalzi parte anche il maxi-buyback; Previsioni azioni Eni: utili Q1, ampliamento buyback; Eni avvia nuovo programma di buyback: prima tranche su 0,2% del capitale; Eni avvia la prima tranche del nuovo programma di buyback. Eni, col quinto mandato di Descalzi parte anche il maxi-buybackIl cda ha attribuito le deleghe all'ad riconfermato all’indomani dell’assemblea degli azionisti del 6 maggio. Annunciato per i prossimi giorni l’avvio del nuovo programma di acquisto di azioni proprie ... milanofinanza.it Eni, il 7 maggio il cda per il quinto mandato di Descalzi. Buyback fino a 4 miliardi di euroL’assemblea degli azionisti ha eletto Giuseppina Di Foggia alla presidenza. Emma Marcegaglia torna in cda. Approvato dai soci anche l’utilizzo delle riserve per pagare la cedola ordinaria e l’eventual ... milanofinanza.it #Confindustria lancia l’allarme su una crisi energetica che potrebbe costare €21 miliardi all’Italia. Per #Eni ed #Enel potrebbe non essere una buona notizia, ma il mercato sembra non accorgersene ancora x.com Claudio Descalzi confermato al timone di Eni: Di Foggia rimane presidente e garante dei controlli interni Il Cda conferma il ruolo della presidenza e attesta onorabilità e indipendenza del board Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook