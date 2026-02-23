enel avvia buyback da 1 miliardo e rifinanzia il debito

Enel ha annunciato un buyback da un miliardo di euro, causato dalla volontà di rafforzare la propria posizione finanziaria. La società ha anche pianificato di rifinanziare parte del debito per migliorare la liquidità e sostenere gli investimenti futuri. Durante il Capital Markets Day, l'amministratore delegato Spiega che queste mosse rientrano nel piano strategico al 2028. La decisione mira a garantire stabilità e crescita a lungo termine. La presentazione si concentra sulle priorità di sviluppo del gruppo.