Enel avvia buyback da 1 miliardo e rifinanzia il debito
Enel ha annunciato un buyback da un miliardo di euro, causato dalla volontà di rafforzare la propria posizione finanziaria. La società ha anche pianificato di rifinanziare parte del debito per migliorare la liquidità e sostenere gli investimenti futuri. Durante il Capital Markets Day, l'amministratore delegato Spiega che queste mosse rientrano nel piano strategico al 2028. La decisione mira a garantire stabilità e crescita a lungo termine. La presentazione si concentra sulle priorità di sviluppo del gruppo.
Il gruppo Enel si presenta al Capital Markets Day odierno con una batteria di mosse finanziarie inscritte nel piano strategico 2026-2028 che l'amministratore delegato Flavio Cattaneo (in foto) illustrerà oggi alla comunità finanziaria. Il consiglio di amministrazione ha autorizzato nuove emissioni obbligazionarie e la sottoscrizione o il rinnovo di linee bancarie fino a un massimo complessivo di 12 miliardi di euro entro il 31 marzo 2027, operazioni che potranno essere realizzate direttamente dalla capogruppo o tramite le controllate Enel Finance International N.V. e Enel Finance America LLC, con garanzia della società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Enel stanzia 1 miliardo per buyback: ecco i dettagli dell'operazioneEnel ha deciso di investire un miliardo di euro nel riacquisto di azioni proprie, motivata dalla volontà di rafforzare la fiducia degli investitori.
