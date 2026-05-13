Endas dai Master ai più piccoli si vola

Nel fine settimana, l’Atletica Endas Cesena ha partecipato a diverse competizioni, coinvolgendo atleti di tutte le età, dai più giovani agli atleti Master. La squadra ha ottenuto diversi risultati nelle varie categorie, che spaziano dai programmi di formazione ai livelli più avanzati. L’attività si è svolta in più eventi, con un calendario fittissimo di gare e appuntamenti sportivi.

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Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’ Atletica Endas Cesena, impegnata su più fronti con tutte le categorie, dai più piccoli agli atleti Master. A Castelfranco Emilia si sono disputati i Campionati di Società Master: ottimo il risultato ottenuto dalla squadra femminile, che ha conquistato il terzo posto regionale, un piazzamento che rende molto probabile l’accesso alla finale nazionale. Tra i risultati individuali spiccano le vittorie di Cristina Sanulli nei 100 metri e di Valentina Morigi nel salto triplo. Sanulli ha inoltre conquistato il secondo posto nei 200 metri, mentre Morigi è arrivata seconda anche nel salto in lungo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Endas, dai Master ai più piccoli si vola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jupiter Transit in Cancer 2026 | All 12 Signs Predictions | Vedic Astrology Notizie correlate Trionfo dell’Endas ai Master di Ancona. Cinque ori, due argento e un bronzoAl PalaCasali di Ancona, sono andati in scena i Campionati Italiani Master indoor di atletica leggera, uno degli appuntamenti più attesi della... Atletica Endas Cesena protagonista ai Campionati italiani Master: otto medaglie e record ad AnconaA guidare il gruppo è stata ancora una volta Cristina Sanulli, protagonista con tre medaglie d’oro.