Trionfo dell’Endas ai Master di Ancona Cinque ori due argento e un bronzo

Ai Campionati Italiani Master indoor di atletica leggera a Ancona, l’Endas ha conquistato cinque medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo. La competizione si è svolta al PalaCasali, attirando numerosi atleti over 35 pronti a sfidarsi in diverse discipline. La giornata ha visto protagonisti diversi atleti che hanno portato a casa medaglie durante le varie prove in programma.

Al PalaCasali di Ancona, sono andati in scena i Campionati Italiani Master indoor di atletica leggera, uno degli appuntamenti più attesi della stagione per gli atleti over 35. La compagine dell' Endas Cesena si è distinta con risultati di grande valore, tornando a casa con un ricco bottino: cinque medaglie d'oro, due d'argento e un bronzo, oltre a una miglior prestazione italiana e ben dodici record sociali migliorati. Protagonista assoluta ancora una volta Cristina Sanulli, che non ha tradito le aspettative conquistando tre medaglie d'oro. L'atleta ha dominato i 60 metri, tagliando il traguardo in 8''28, per poi imporsi anche nei 200 metri con un ottimo 26''60.