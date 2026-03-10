Steatosi epatica Conforti EpaC | Diagnosi precoce cura specifica e follow-up

La steatosi epatica è stata al centro di un intervento di un esperto dell’EpaC, che ha sottolineato l’importanza di diagnosi precoce, cure mirate e un accurato follow-up. Durante un incontro a Roma, è stato evidenziato come siano necessari percorsi strutturati per aumentare la consapevolezza sulla malattia e migliorare la gestione clinica dei pazienti. La discussione si è concentrata su strategie di intervento e monitoraggio.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "E' fondamentale creare dei percorsi" di sensibilizzazione "condivisi con tutti gli stakeholder del sistema salute - istituzioni, società scientifiche e associazioni di pazienti - affinché chi è affetto" da steatosi epatica "possa contare, oltre che su una diagnosi precoce, su una corretta presa in carico, un follow-up costante e una cura specifica per il proprio problema di salute. Un altro aspetto cruciale è l'istituzione di un codice di esenzione o di un sub-codice identificativo per questa patologia. Questo passaggio è necessario non solo per tutelare i pazienti, ma anche per permettere, in futuro, una quantificazione precisa dei soggetti da curare”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Steatosi epatica, Conforti (EpaC): "Diagnosi precoce, cura specifica e follow-up" Articoli correlati Leggi anche: Steatosi epatica, esperti: "Diagnosi precoce migliora gestione e riduce costi Ssn" Leggi anche: Germani (Aisf): "La steatosi epatica interessa circa 1 italiano su 4" Contenuti e approfondimenti su Steatosi epatica Steatosi epatica, esperti: Diagnosi precoce migliora gestione e riduce costi Ssn(Adnkronos) - Una tempestiva e corretta presa in carico dei pazienti con steatosi epatica a maggior rischio di eventi clinici, in quanto affetti da Mash e/o da fibrosi avanzata, non rappresenta soltan ... msn.com Steatosi epatica. Uno studio mostra l’efficacia della liraglutideLa ricerca, condotta dalla Britain’s University of Birmingham , ha mostrato come la liraglutide sia efficace contro la steatosi epatica in più di un terzo dei pazienti. (Reuters Health) – In uno ... quotidianosanita.it