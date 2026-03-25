Obesità oltre i chili di troppo Superare stigma e vergogna ritrovando salute e benessere

Negli ultimi anni, l'attenzione sull'obesità si è concentrata anche sulle implicazioni per la salute, andando oltre gli aspetti estetici. Questa condizione, spesso accompagnata da stigmatizzazione e senso di vergogna, viene oggi affrontata anche attraverso interventi medici e programmi di supporto. La discussione si concentra su come ridurre pregiudizi e migliorare il benessere delle persone interessate.

Per troppo tempo l’ obesità è stata vista esclusivamente come un problema solo estetico: chili di troppo e giro vita abbondante. Spesso, però, questa condizione viene vista come la conseguenza della scarsa di volontà di dimagrire, di mettersi a dieta, di praticare un’adeguata attività fisica, insieme alla capacità di contenere il desiderio di cibo. Per questo chi soffre di obesità ha vissuto e vive ancora oggi in una condizione di stigma. Ma di recente l’approccio è cambiato: oggi c’è la consapevolezza che si tratta di una patologia complessa, che richiede un intervento multidisciplinare all’interno del quale la componente psicologica e la ricerca di un equilibrio interiore sono fondamentali. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Obesità, oltre i chili di troppo. Superare stigma e vergogna, ritrovando salute e benessere Articoli correlati Obesità, oltre il peso e lo stigmaMalattia cronica, multifattoriale associata a una infiammazione silente di basso grado, recidivante, non trasmissibile, caratterizzata da un anomalo... Farmaci anti-obesità per perdere pochi chili? ‘Una moda che insidia la salute’Home > Salute > Farmaci > Farmaci anti-obesità per perdere pochi chili? ‘Una moda che insidia la salute’ La moda dei farmaci Glp-1 per perdere pochi... Tutto quello che riguarda Obesità oltre i chili di troppo... Argomenti discussi: Obesità: per molti pazienti sospendere gli analoghi di Glp-1 non significa arrendersi. Obesità. Le cellule adipose ‘ricordano’ che si è stati in sovrappeso. Ecco perché dopo dieta o chirurgia si riacquistano i chili di troppoA trovare la risposta a una domanda che sembrava non averne, un team di ricercatori guidati dall'ETH di Zurigo, che ne parlano sulla rivista Nature. In pratica, le cellule adipose del corpo portano ... quotidianosanita.it Obesità: per molti pazienti sospendere gli analoghi di Glp-1 non significa arrendersiUno studio della Cleveland Clinic rivela che nel mondo reale chi sospende il farmaco spesso ricomincia la terapia o tenta altre strade, e tende quindi a ... repubblica.it