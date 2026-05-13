Encefalopatia epatica Bassanini Alfasigma | Più attenzione ai bisogni dei pazienti

Una recente campagna promossa da un'azienda farmaceutica si concentra sull'attenzione alle esigenze dei pazienti affetti da encefalopatia epatica. La società ha spiegato che l'analisi dei bisogni rappresenta il primo passo per sviluppare interventi efficaci. La comunicazione arriva dopo che l'azienda ha evidenziato l'importanza di focalizzarsi sulle necessità di chi vive con questa condizione. La campagna mira a sensibilizzare e informare su questo tema specifico.

(Adnkronos) – "La campagna nasce da una convinzione che abbiamo in Alfasigma: l'analisi dei bisogni è il punto di partenza di qualsiasi intervento. Per raggiungere questo obiettivo lavoriamo su due fronti: da un lato la collaborazione con i clinici e le società scientifiche, dall'altro l'ascolto diretto dei bisogni dei pazienti. Questa iniziativa è stata per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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