Encefalopatia epatica Germani Aisf | Troppi pazienti arrivano tardi alla diagnosi

Secondo un rappresentante di Aisf, molte persone affette da encefalopatia epatica vengono diagnosticate in uno stadio avanzato della malattia. La diagnosi tardiva è comune e si verifica spesso quando la condizione è già molto sviluppata. La questione riguarda la tempistica con cui i pazienti accedono ai controlli medici e alla valutazione specialistica. La situazione viene segnalata come un problema frequente nel percorso di cura.

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Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "Molti pazienti con encefalopatia epatica arrivano alla diagnosi tardi, spesso già in fase avanzata. Il ritardo diagnostico è uno dei determinanti più importanti dell'evoluzione prognostica e funzionale dei pazienti con cirrosi epatica". Così Giacomo Germani, segretario dell'Associazione italiana per lo studio del fegato (Aisf), alla presentazione - oggi a Roma - della campagna 'Encefalopatia epatica: riEEsci a vederla?', promossa da Alfasigma in collaborazione con associazione EpaC Ets e con i patrocini di Aigo - Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri, Aisf, Cleo - Club degli epatologi ospedalieri, Fadoi - Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti e Simg - Società italiana di medicina generale e delle cure primarie.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Encefalopatia epatica, Germani (Aisf): "Troppi pazienti arrivano tardi alla diagnosi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Germani (Aisf): "La steatosi epatica interessa circa 1 italiano su 4" Leggi anche: Encefalopatia epatica, Monti (Reg. Lombardia): "Ridurre disuguaglianze territoriali" Encefalopatia epatica, Germani (Aisf0): Troppi pazienti arrivano tardi alla diagnosi'Molti pazienti con encefalopatia epatica arrivano alla diagnosi tardi, spesso già in fase avanzata. Il ritardo diagnostico è uno dei determinanti più importanti dell'evoluzione prognostica e funziona ... adnkronos.com L'encefalopatia epatica provoca 10 mila ricoveri l'anno, troppe diagnosi in ritardoL'Encefalopatia Epatica (Ee), responsabile di oltre 10.000 ricoveri l'anno e costi per il Ssn stimati in oltre 200 milioni l'anno, è la seconda complicanza più comune della cirrosi, è ... ansa.it