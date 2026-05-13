Encefalopatia epatica Germani Aisf | Troppi pazienti arrivano tardi alla diagnosi
Secondo un rappresentante di Aisf, molte persone affette da encefalopatia epatica vengono diagnosticate in uno stadio avanzato della malattia. La diagnosi tardiva è comune e si verifica spesso quando la condizione è già molto sviluppata. La questione riguarda la tempistica con cui i pazienti accedono ai controlli medici e alla valutazione specialistica. La situazione viene segnalata come un problema frequente nel percorso di cura.
Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "Molti pazienti con encefalopatia epatica arrivano alla diagnosi tardi, spesso già in fase avanzata. Il ritardo diagnostico è uno dei determinanti più importanti dell'evoluzione prognostica e funzionale dei pazienti con cirrosi epatica". Così Giacomo Germani, segretario dell'Associazione italiana per lo studio del fegato (Aisf), alla presentazione - oggi a Roma - della campagna 'Encefalopatia epatica: riEEsci a vederla?', promossa da Alfasigma in collaborazione con associazione EpaC Ets e con i patrocini di Aigo - Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri, Aisf, Cleo - Club degli epatologi ospedalieri, Fadoi - Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti e Simg - Società italiana di medicina generale e delle cure primarie.🔗 Leggi su Iltempo.it
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