Martina Miliddi ha recentemente commentato il suo rapporto con Stefano De Martino, affermando di sentirsi protetta durante le presenze sul palco del programma di Rai 1 condotto dall'anchorman. La ballerina, nota anche per le sue performance quotidiane nello show, ha guadagnato popolarità tra il pubblico grazie alla sua abilità e sincerità. La sua partecipazione si inserisce in un format televisivo molto seguito in prima serata.

La vediamo ballare tutte le sere nel fortunato programma del preserale di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, Affari Tuoi, e piano piano Martina Miliddi è riuscita a entrare nel cuore di milioni di italiani grazie alla sua bravura e genuinità. Proprio il legame con il presentatore è stato fondamentale per la sua carriera, che oggi è più lanciata che mai, e la ballerina non perde occasione per ribadire quanto debba a De Martino e quanto la sua amicizia sia importante per lei. Ma la sua vita non è stata tutta rose e fiori: dal rapporto con il padre scomparso prematuramente alla “rivalità” con la collega Samira Lui, Martina Miliddi si racconta a cuore aperto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Martina Miliddi su Stefano De Martino: “Mi sento protetta”. Le parole su Samira

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