Martina Miliddi su Stefano De Martino | Mi sento protetta Le parole su Samira
Martina Miliddi ha recentemente commentato il suo rapporto con Stefano De Martino, affermando di sentirsi protetta durante le presenze sul palco del programma di Rai 1 condotto dall'anchorman. La ballerina, nota anche per le sue performance quotidiane nello show, ha guadagnato popolarità tra il pubblico grazie alla sua abilità e sincerità. La sua partecipazione si inserisce in un format televisivo molto seguito in prima serata.
La vediamo ballare tutte le sere nel fortunato programma del preserale di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, Affari Tuoi, e piano piano Martina Miliddi è riuscita a entrare nel cuore di milioni di italiani grazie alla sua bravura e genuinità. Proprio il legame con il presentatore è stato fondamentale per la sua carriera, che oggi è più lanciata che mai, e la ballerina non perde occasione per ribadire quanto debba a De Martino e quanto la sua amicizia sia importante per lei. Ma la sua vita non è stata tutta rose e fiori: dal rapporto con il padre scomparso prematuramente alla “rivalità” con la collega Samira Lui, Martina Miliddi si racconta a cuore aperto. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Martina Miliddi, il ballo scatenato nel salotto di casa - facebook.com facebook