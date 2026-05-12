Emma Marrone la verità su De Martino e Sanremo | Mi chiama spesso mi chiede consigli Ma sta studiando e tifo per lui

Emma Marrone ha rivelato di ricevere chiamate frequenti da Stefano De Martino, durante le quali gli chiede consigli, anche se lui sta studiando per il ruolo di conduttore al Festival di Sanremo. La cantante ha dichiarato di tifare per lui e di essere al suo fianco in questa fase importante della carriera. La loro relazione sembra basata su un rapporto di amicizia e supporto reciproco, senza altri dettagli.

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