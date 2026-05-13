Emma Monzeglio, volontaria di Emergency dal 2023, ha svolto cinque missioni in un anno, dedicandosi all’assistenza di migranti e alle loro famiglie. La sua esperienza con l’organizzazione è iniziata già durante l’infanzia, quando portava lo straccetto della pace legato allo zaino. Prima di entrare in Emergency, aveva lavorato con bambini e famiglie in attività come doposcuola e campi estivi, trovando nel sorriso dei migranti una motivazione per continuare.

“Con i bambini e le famiglie ho sempre lavorato, aiuto al doposcuola, campi estivi. Con Emergency invece sono volontaria dal 2023, anche se il rapporto con loro è iniziato alle elementari, quando giravo con lo straccetto della pace legato allo zaino”. Emma Monzeglio ha solo 26 anni e già ha una vita di terzo settore alle spalle. Oggi fa parte di YEP, “Young Emergency People”, la componente giovanile del volontariato dell’associazione. “Abbiamo organizzato eventi per diffondere cultura di pace ”, racconta Emma, “siamo intervenuti nelle università nel momento in cui c’era bisogno, abbiamo realizzato anche una sorta di nostro magazine con riflessioni su vari temi ed argomenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Emma Monzeglio e la sua esperienza con Emergency: “Cinque missioni in un anno, il sorriso dei migranti mi ripaga della fatica”

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