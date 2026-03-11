Emma Fioravanti a Ginnasticomania, talento e sorriso della ginnastica azzurra

Nella nuova puntata di Ginnasticomania, Emma Fioravanti, atleta della ginnastica artistica italiana, e la sua allenatrice Tiziana Di Pilato sono i protagonisti. La puntata mette in evidenza il rapporto tra la ginnasta e la sua allenatrice, illustrando il loro lavoro quotidiano e la collaborazione che li lega nel mondo della ginnastica. La trasmissione si concentra sulle loro attività e sui momenti salienti della loro collaborazione.

Nella nuova puntata di Ginnasticomania protagoniste Emma Fioravanti e la sua allenatrice e coreografa Tiziana Di Pilato, un duo che rappresenta talento, passione e grande sintonia nel mondo della ginnastica artistica italiana. Giovanissima ma già protagonista internazionale, Emma Fioravanti ha conquistato la medaglia d’oro a squadre agli Europei 2025, incantando pubblico e giudici con esercizi che uniscono femminilità, potenza ed eleganza sugli attrezzi. Accanto a lei c’è Tiziana Di Pilato, oggi guida tecnica e creativa della giovane ginnasta, ma in passato anche campionessa italiana al corpo libero e alla trave. Tra atleta e allenatrice esiste molto più di un semplice rapporto sportivo: una sintonia fatta di fiducia, complicità e grande affetto, elementi fondamentali per crescere ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

