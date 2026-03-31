Matteo Malucelli è intervenuto nell'ultima puntata di Bike Today, trasmissione condotta da Gianluca Bruno su OA Sport, dedicata al ciclismo italiano. Durante l'intervista, ha affermato che Pogacar potrebbe vincere tutte e cinque le corse monumento in questa stagione e ha espresso il desiderio di essere considerato il “McEwen” di questa situazione.

Matteo Malucelli è stato ospite dell’ultima puntata di Bike Today, il programma condotto da Gianluca Bruno sul canale YouTube di OA Sport e che fa conoscere i volti del ciclismo italiano. Il velocista romagnolo ha parlato della sua stagione, iniziata bene nella penisola arabica, ma anche dei propri obiettivi e sogni dei prossimi mesi, con la partecipazione al Giro d’Italia che resta il traguardo da raggiungere. Una fase di stagione senza corse, ma di allenamento per il nativo di Forlì: “Sono in altura sull’Etna per preparare i prossimi appuntamenti, per preparare un probabile Giro d’Italia, anche se non sono ancora sicuro se parteciperò. Inoltre ho un problema di allergia in questi mesi dell’anno e dunque ho preferito spostarmi in altura per questa fase della preparazione”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Malucelli: “Pogacar può vincere le cinque Monumento quest’anno. Mi piacerebbe essere il McEwen della situazione”

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