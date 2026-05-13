Emma Marrone ha dichiarato che Stefano De Martino la cerca spesso e le chiede consigli. Nel frattempo, De Martino si dedica alla preparazione della prossima edizione del festival di Sanremo, ascoltando già i brani per il 2027. La sua attenzione è focalizzata sulla selezione dei brani e sulla gestione delle fasi di preparazione dell'evento musicale. La partecipazione al festival rappresenta un impegno che occupa gran parte delle sue giornate.

Il sipario sull'edizione 2026 si è chiuso da poco, ma Stefano De Martino guarda già lontano. Il nuovo volto dell'Ariston è già immerso nell'ascolto dei brani per il 2027, dimostrando una dedizione che non lascia nulla al caso. A confermare questo clima di grande fermento è Emma Marrone che, tra le pagine di Vanity Fair, ha descritto il conduttore come un professionista meticoloso e un amico prezioso, testimoniando un rapporto solido che va ben oltre le luci della ribalta. Partiti entrambi da Amici, sono riusciti a realizzarsi e ad avere successo ognuno nel proprio campo senza mai perdere i contatti e la stima l’uno per l’altra. Motivo che spingerebbe De Martino a chiedere il supporto dell’amica Emma per un evento che potrebbe cambiargli la carriera.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Emma Marrone rivela: "Stefano De Martino mi cerca spesso, mi chiede consigli"

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Emma Marrone e Stefano De Martino mangiano una pizza con la scarola #perte

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Temi più discussi: Emma su Stefano De Martino a Sanremo 2027: Sta studiando tantissimo, le critiche arriveranno comunque; Il Barcellona festeggia lo scudetto con la canzone, immortale, L’Amore non mi basta di Emma Marrone; Emma rivela: De Martino mi parla spesso di Sanremo, è molto motivato; Emma Marrone parla del Festival di Sanremo e di Stefano De Martino Le prime dichiarazioni.

Emma Marrone racconta il rapporto con Stefano De Martino e parla del suo corpo dopo la malattia. La cantante spiega di aver imparato ad accettarsi e rivela che il conduttore la chiama spesso mentre prepara Sanremo. #EmmaMarrone ift.tt/BQe7Ggr x.com

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