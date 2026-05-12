Emma | Stefano De Martino mi chiama spesso per Sanremo 2027 sta studiando e ascolta molti brani Starmi vicino non credo sia facilissimo Come tutti gli artisti a volte sono un po’ egoriferita ma fedele

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma ha rivelato che Stefano De Martino la contatta frequentemente per parlare di Sanremo 2027, ascoltando molti brani e studiando il progetto. Ha aggiunto che non è sempre facile ricevere il suo supporto, riconoscendo che anche gli artisti a volte sono egoriferiti, ma rimane fedele. Inoltre, ha condiviso di aver raggiunto i 40 anni, e pur notandosi serena e con alti e bassi allo specchio, si sente soddisfatta della propria vita.

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“Oddio, cazzo, ho 40 anni”. Lo ammetto. Ma oggi allo specchio vedo una persona serena, risolta, con i suoi alti e bassi, perché altrimenti non sarei un essere umano. Sarei una macchina, sarei l’IA. E io non voglio essere l’IA, non voglio essere la perfezione”. Parola di Emma Marrone. La cantante scalda i motori per i due grandi eventi che l’aspettano questa estate uno al Rock in Roma il 2 luglio e poi al Milano Summer Festival il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro. Nel frattempo si è raccontata a Vanity Fair. “Ho sempre avuto un rapporto molto realistico con me stessa, molto autocritico. Da poco ho iniziato un percorso con una terapista che mi aiuta a vedere le cose da un punto di vista diverso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Emma: “Stefano De Martino mi chiama spesso per Sanremo 2027, sta studiando e ascolta molti brani. Starmi vicino non credo sia facilissimo. Come tutti gli artisti, a volte sono un po’ egoriferita, ma fedele”
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