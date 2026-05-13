Emilio Sanchez al Tennis club per una giornata da campioni | Qui passione e talento per arrivare in alto | VIDEO e FOTO
Il Tennis club di Viterbo ha accolto Emilio Sanchez, ex numero uno del mondo in doppio e settimo nel singolare, per una giornata dedicata alla formazione. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e atleti, che hanno avuto la possibilità di interagire con il campione e apprendere direttamente da lui. Durante l'iniziativa, Sanchez ha commentato la passione e il talento necessari per raggiungere livelli elevati nel tennis.
Il Tennis club Viterbo ha ospitato una giornata di formazione d'eccezione con Emilio Sanchez, ex numero uno del mondo in doppio e numero sette in singolare. Il campione spagnolo, con la sua accademia, ha messo la propria esperienza a disposizione dei giovani atleti del circolo, guidandoli dalle 9.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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