Emilio Sanchez al Tennis club per una giornata da campioni | Qui passione e talento per arrivare in alto | VIDEO e FOTO

Il Tennis club di Viterbo ha accolto Emilio Sanchez, ex numero uno del mondo in doppio e settimo nel singolare, per una giornata dedicata alla formazione. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e atleti, che hanno avuto la possibilità di interagire con il campione e apprendere direttamente da lui. Durante l'iniziativa, Sanchez ha commentato la passione e il talento necessari per raggiungere livelli elevati nel tennis.

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