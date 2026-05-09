Il 17 maggio al Country Club di Castel Maggiore La presidente Pannuti | In linea con la nostra mission Campioni e solidarietà per l’Ant Tra tennis e padel wheelchair

Il 17 maggio si svolgerà un evento al Country Club di Castel Maggiore, con la partecipazione di campioni di tennis e padel in carrozzina. La presidente del club ha dichiarato che l’iniziativa è in linea con la mission dell’associazione. Durante la giornata si terranno incontri dedicati alla prevenzione e momenti di solidarietà a sostegno di un’associazione benefica. La manifestazione coinvolge sport, solidarietà e iniziative di sensibilizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sport, prevenzione e solidarietà si intrecciano il 17 maggio al Country Club di Castel Maggiore pronto a ospitare il torneo di tennis-padel wheelchair, iniziativa di Fondazione Ant che per la prima volta porta nel calendario di eventi per la raccolta fondi un appuntamento dedicato a queste discipline. Dalle 10 sui campi di via Vancini 5 andranno in scena una serie di tornei-esibizione che vedranno impegnati alcuni degli atleti di punta del settore paralimpico wheelchair sia per quel che riguarda il tennis che per il padel come Franco Felici, Antonio Cippo, Luca Spano e Marco Pincella. Nell’occasione i campioni in carrozzina si sfideranno anche con gli appassionati normodotati in alcune sfide di doppio misto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il 17 maggio al Country Club di Castel Maggiore. La presidente Pannuti: "In linea con la nostra mission». Campioni e solidarietà per l’Ant. Tra tennis e padel wheelchair ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: L’anima di Pompei: un viaggio nel tempo per la solidarietà, tour al MANN con Fondazione ANT e Partenope Experience Il Tennis club Sondrio conquista la final four della Lombardia Padel LeagueIl Tennis Club Sondrio continua a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama del padel lombardo. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Tennis, sconfitta e beffa finale per il Forza e Costanza in serie c; Carrera dei Piccoli al via domenica 10 maggio; Sassari accoglie la Sardegna: il 17 maggio la Cavalcata Sarda numero 75; Si conclude a Napoli la V edizione di Art&Science Across Italy. LPGA: B. Moresco al Mizuho Americas Open Dal Messico al New Jersey. Il LPGA Tour torna negli Stati Uniti dove si svolge dal 7 al 10 maggio il Mizuho Americas Open al Mountain Ridge Country Club di West Caldwell, dove sarà in campo Benedetta Moresc x.com chemtrails over the country club è il miglior album di sempre reddit