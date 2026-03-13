Allarme del Sunia | Le bollette più care faranno esplodere l’emergenza casa

L’emergenza abitativa torna a preoccupare in provincia di Grosseto, con il Sunia che segnala un incremento delle difficoltà legate ai costi delle utenze. Secondo l’associazione, le bollette più care rischiano di aggravare una situazione già delicata per molte famiglie. La questione riguarda le ripercussioni di aumenti energetici che colpiscono soprattutto chi vive in condizioni di vulnerabilità.

L’emergenza abitativa torna al centro del dibattito in provincia di Grosseto. A lanciare l’allarme è il Sunia Cgil, il sindacato degli inquilini, che parla di una situazione già molto critica e destinata a peggiorare nei prossimi mesi a causa dell’aumento dei costi delle utenze legato alle tensioni internazionali. "Molti cittadini – afferma il segretario provinciale del Sunia, Antonio Terribile – si trovano in una condizione drammatica nell’affrontare il problema dell’accesso alla casa. E la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente". Secondo il sindacato, nella provincia di Grosseto gli alloggi in affitto sono circa 13.500, il 70 per cento dei quali a canone concordato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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