A Telese Terme, nelle ultime settimane, l’amministrazione comunale ha annunciato l’impegno nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, con l’obiettivo di favorire la disponibilità di alloggi accessibili. La Regione Campania ha aperto un avviso pubblico, chiudendo il 15 aprile 2026, che ha ricevuto un totale di 83 richieste, segnando un aumento di una richiesta rispetto alla precedente. La comunicazione riguarda l’assegnazione di fondi e progetti destinati alla realizzazione di nuove abitazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti L’avviso pubblico della Regione Campania, chiusosi in data 15.04.2026, ha visto la presentazione di ben 83 richieste, con un incremento pari a +1.086%. Tale considerevole risultato è il frutto dell’attenzione che abbiamo prestato nel rendere noti i termini dell’avviso e, al contempo, del fabbisogno che abbiamo fatto emergere. Per tale motivo è nostra intenzione individuare nel PUC in adozione un’area per la costruzione di nuovi alloggi. Dal 2020 al 31.12.2025 la popolazione residente a Telese Terme (BN) è passata da 7.789 a 7.851 unità (+0,8%). Si tratta di un dato solo in apparenza modesto, in quanto è in decisa controtendenza rispetto al resto della provincia di Benevento, che nello stesso periodo è passata da 272.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Telese Terme, edilizia residenziale pubblica: l’impegno dell’amministrazione per alloggi accessibili

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