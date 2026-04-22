Crisi abitativa in Abruzzo tra edilizia residenziale pubblica insufficiente e aumento dei canoni di locazione

In Abruzzo si sta affrontando una difficile situazione abitativa, caratterizzata da una carenza di edilizia residenziale pubblica e da un mercato immobiliare frammentato. Nel contempo, i canoni di locazione sono aumentati, creando tensioni tra chi cerca una casa e le possibilità offerte dal settore. Questa condizione sta incidendo sulle famiglie e sulle persone che vivono nella regione, rendendo più complesso l’accesso a un'abitazione stabile.

Edilizia residenziale pubblica insufficiente, mercato delle compravendite frammentato e aumento dei canoni di locazione: è la fotografia della crisi abitativa che aleggia in Abruzzo. A lanciare l’allarme è l’Uniat (Unione nazionale inquilini ambiente territorio) Abruzzo che sottolinea come.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Edilizia residenziale pubblica, accordo tra Comune e Acer per la gestione delle domandeAll’Azienda Casa l’affidamento delle attività di raccolta e prima istruttoria delle richieste di accesso. Colleferro. Chiusura dei lavori di ristrutturazione dei 28 Alloggi di edilizia residenziale pubblica in zona Colle BracchiCOLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Sabato 7 Marzo sono stati presentati i risultati dei lavori di riqualificazione degli alloggi di edilizia... Contenuti e approfondimenti Crisi abitativa, comprare casa? Sempre più difficile. In Toscana i prezzi più alti d'ItaliaIl presidente Giani: Abbiamo rivisto progetti e capitoli di spesa, dai fondi europei a disposizione, e concentrato 58 milioni che tradurremo in interventi e buone pratiche sulla casa ... firenzetoday.it L'Unione europea approva un piano per risolvere la crisi abitativa in EuropaCon 367 voti a favore e 166 contrari, la relazione chiede un'azione comune dell'Ue per affrontare la crisi abitativa e sollevare i cittadini da condizioni di vita precarie. Le raccomandazioni ... it.euronews.com